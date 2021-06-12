"Северный поток-2" повлияет не только на экономику Украины – Кулеба

"Северный поток – 2" повлияет не только экономику Украины, но и прежде всего – на безопасность страны, сообщает Сегодня.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас идут сложные переговоры между США и Германией.

"Непростой разговор был у меня по "Северному потоку -2" в Германии, поэтому игра далека от завершения" , – сказал министр.

По его словам, "Северный поток-2" не влияет на тот контракт, который уже действует – о транзите газа.