ЦИК отказала группе, которая хотела референдум по земле

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы, которая хотела провести референдум о продаже земли, из-за несоответствия в подписных листах, сообщает Украинская правда.

"В частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются.

Также в списках участников указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи. К тому же, 17 человек из указанных "мертвых душ" включен в список членов инициативной группы", - говорится в сообщении ЦИК.

Документы инициативная группа подала 1 июня. В них указывалось, что на собрании присутствовали 10927 граждан Украины, которые и избрали инициативную группу большинством. Речь шла о вынесении на референдум вопроса "Поддерживаете ли Вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?".

В то же время, представители ЦИК, которые присутствовали на собрании, отметили, что имели место нарушения.

Именно поэтому данные о результатах голосования были искажены. Так, в протоколе сборов граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе указано количество участников собрания – 11873 человек. В то же время, среди них были "мертвые души", а отдельные лица были включены дважды. То есть, говорят в комиссии, была нарушена процедура создания инициативной группы. Это является основанием для отказа в ее регистрации.В комиссии также говорят, что зарегистрировали другую инициативную группу, которая хочет референдум по этому же вопросу.