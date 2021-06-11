Скандал в "Голосе": выгнали из партийного чата за пост в соцсети

Депутатку Киевсовета от "Голоса" Алину Михайлову исключили из чата фракции после ее репоста сообщения с критикой в ​​адрес руководства политсилы, сообщает Буквы.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

В пятницу, 11 июня, народный депутат "Голоса" Александра Устинова опубликовала на своей странице видео, демонстрирующее переписку в чате киевской ячейки партии накануне съезда, который состоялся в феврале.

На этом съезде был принят новый устав, которым значительно расширили полномочия главы политсилы. Содержание переписки такое6 участники обсуждают процесс проведения съезда, то, как Кира Рудик не допустила проведения съемки на нем. При этом тех или иных лиц участники делят на "своих" и "чужих", критикуют нардепов, присутствовавших тому подобное. Сам чат называется "Антирейдерским".

Михайлова поделилась своими размышлениями о видео переписки, а также инициировала обращение к Кире Рудик о принятии мер в отношении участников переписки.

Впрочем, определенные меры приняли по ней самой. Ее коллега по фракции Григорий Маленко обратился к руководительницы секретариата киевской городской организации партии Виолетты Пашутин с просьбой "обеспечить коммуникацию с Алиной, что минимизировать подобное общение". И и изъяла коллегу из чата.

Примечательно, что и Маленко, и Пашутину можно увидеть в ролике с перепиской. Оба касались требования Михайловой.