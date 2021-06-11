На Донбассе пьяный боевик расстрелял своих "сотоварищей"

На одном из своих наблюдательных пунктов возле населенного пункта Голубовский боевик после употребления алкоголя расстрелял своих подельников, а потом застрелился сам. Оккупанты пытаются представить это как нападение ВСУ, сообщает Лига.net.

Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook. По данным разведки стало известно, что на наблюдательном пункте боевики "после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной "республике" устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего осознав тяжесть преступления совершил самоубийство" .

При этом командование российско-оккупационных войск пытается обвинить ВСУ, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны Украины, отметили украинские военные.