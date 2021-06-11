Зеленский повысил пособие пострадавшим детям от взрывчатки

Детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов, повысят социальные выплаты на 50%.﻿ Соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Сегодня.

Об этом передает пресс-служба главы государства. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов" , – говорится в сообщении.

Так, по данным исследователей, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.