Ляшко перечислил мутации COVID-19 вызывающие беспокойство

На данный момент в мире зафиксировано около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают беспокойство у украинского Минздрава, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 11 июня, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире Радио НВ. По его словам, одна из этих мутаций вызывает настороженность во всем мире, а другая уже давно попала в Украину.

"Мутаций у коронавируса уже более 12 тысяч, но из 12 тысяч только четыре таких, которые вызвали настороженность. В частности индийская мутация, которая показала, что может привести к значительной вспышке, южноафриканская мутация, британская, которая была у нас, и бразильская" , - заявил глава Минздрава.

Также, он призвал всех вакцинироваться.