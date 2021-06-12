В США снова критикуют Байдена за "подарок Путину"

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что решения, которые принимает глава Белого дома Джо Байден, хуже всего сказались на внешней политике страны. Своим комментарием он поделился в эфире телеканала Fox News, сообщает Лента.Ру.

"Мы знаем, что администрация Байден — Харрис стала внутренней катастрофой. Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа <...> Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике" , — заявил политик.

Круз считает, что отказ американского президента вводить санкции против оператора «Северного потока-2» стала «многомиллиардным подарком Владимиру Путину».

Неудачными решениями Белого дома сенатор также назвал финансовую поддержку палестинцев и разрыв соглашения с Мексикой, который, по его мнению, привел к кризису на границе.