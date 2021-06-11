Минздрав увеличит возрастные рамки для вакцинации
Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил расширения возрастных рамок для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом глава ведомства сказал в эфире Радио НВ, сообщает Корреспондент.
В частности, он не исключил, что в ближайшем будущем в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 подростков.
Ляшко напомнил, что сейчас в Украине вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 лет, поскольку в инструкциях всех производителей вакцин, зарегистрированных в Украине, указано, что препарат проходил испытания на людях старше 18 лет.
"Я знаю, что сейчас завершились определенные клинические испытания, и говорят и о 15, и о 12 годах и младше, что вакцина эффективна и безопасна, но пока что Украина пользуется регистрационными материалами, которые есть, в них написано "от 18 лет". Поэтому работаем со взрослым населением, но потенциально понимаем, что возрастная группа будет расширена и на подростков. Мы также их будем вакцинировать", - сказал министр.