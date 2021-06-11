Минздрав увеличит возрастные рамки для вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил расширения возрастных рамок для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом глава ведомства сказал в эфире Радио НВ, сообщает Корреспондент.

В частности, он не исключил, что в ближайшем будущем в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 подростков.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 лет, поскольку в инструкциях всех производителей вакцин, зарегистрированных в Украине, указано, что препарат проходил испытания на людях старше 18 лет.