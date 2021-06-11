Минздрав увеличит возрастные рамки для вакцинации

Минздрав увеличит возрастные рамки для вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил расширения возрастных рамок для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом глава ведомства сказал в эфире Радио НВ, сообщает Корреспондент.

В частности, он не исключил, что в ближайшем будущем в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 подростков. 

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 лет, поскольку в инструкциях всех производителей вакцин, зарегистрированных в Украине, указано, что препарат проходил испытания на людях старше 18 лет.

"Я знаю, что сейчас завершились определенные клинические испытания, и говорят и о 15, и о 12 годах и младше, что вакцина эффективна и безопасна, но пока что Украина пользуется регистрационными материалами, которые есть, в них написано "от 18 лет". Поэтому работаем со взрослым населением, но потенциально понимаем, что возрастная группа будет расширена и на подростков. Мы также их будем вакцинировать", - сказал министр.

Новости

analytics