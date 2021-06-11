Путин назвал различия между Байденом и Трампом

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Как передает телеканал, Путин заявил, что Байден "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный (политик). Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике".