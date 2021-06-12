Байдена ко встрече с Путиным готовил глава ЦРУ

Ведущую роль в подготовке президента США Джо Байдена ко встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве сыграл директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в статье американского журнала Time от 11 июня. Трое высокопоставленных чиновников администрации президента США сказали, что большая часть подготовки Байдена происходила во время ежедневного брифинга разведки.

Основной фигурой был именно Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера во время распада Советского Союза, сказано в материале.

Байден планирует провести "жесткие переговоры", но их основная цель состоит в "ослаблении напряженности, обеспечении предсказуемости и обуздании авантюризма Путина", написано в статье.

Бернс выступает за сдерживание действий Москвы в условиях холодной войны. Куда бы Путин ни пошел, он должен встречать сопротивление, сказал один из чиновников администрации Байдена.

В статье опубликована обложка Time. На ней изображено фото Байдена в солнечных очках, в которых видно отражение Путина.