В Volkswagen произошла утечка данных клиентов

Подразделение компании-автопроизводителя Volkswagen AG в США сообщило об утечке данных более 3,3 миллионов нынешних и потенциальных клиентов, сообщает Новое время.

Неизвестная сторона получала доступ к информации из баз данных Volkswagen с августа 2019 года по май 2021-го, передает Reuters.

Большинство из тех, чьи данные попали в чужие руки, проживают на территории США. Также незащищенными были данные жителей Канады.

Среди информации, доступ к которой получили злоумышленники, были номера водительских прав, даты рождения, номера социального страхования и номера счетов.