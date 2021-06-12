Во Львове на застройщика завели дело по подделке документов

Во Львове правоохранители сообщили руководителю одного из предприятий-застройщиков о подозрении в подделке ряда документов для введения в эксплуатацию жилого дома без согласования с действительным заказчиком строительства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Следователи установили, что в 2017 году руководитель предприятия-застройщика, с целью незаконного получения разрешения на начало проведения строительных работ по одному из объектов строительства на территории г. Львова, подделал официальное заявление. Фигурант умышленно отметил в нем ложные сведения относительно действительного заказчика объекта строительства. После этого подал его в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины" , - указывается в сообщении ﻿пресс-службы Национальной полиции Украины.

На основании поддельного заявления указанному предприятию-застройщику было выдано разрешение о начале строительных работ, в котором сведения о заказчике строительства не соответствовали действительности.

В дальнейшем подозреваемый по предварительному сговору с другими лицами подделал еще ряд официальных документов, без согласования с действительным заказчиком строительства. На основании этих документов было введено в эксплуатацию жилой дом на территории г. Львов.

По месту нахождения указанного предприятия-застройщика, а также места жительства его руководителя следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документы, имеющие значение для досудебного расследования. Проводятся следственно-розыскные действия по установлению возможных других уголовных преступлений.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог) подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается