МВД Украины расширит свой авиапарк

Государственная служба чрезвычайных ситуаций планирует закупить у ГП "Антонов" два самолета Ан-178 и самолет Ан-32 (П) на четыре млрд грн, еще три - Нацгвардия у Харьковского авиазавода, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 11 июня, рассказали в Министерстве внутренних дел.

"В системе МВД закупку самолетов производства ГП "Антонов" планирует ГСЧС. В ГСЧС разработаны проекты двух постановлений Кабинета министров: для закупки под госгарантии на 470 млн грн самолета Ан-32П; для закупки под госгарантии в сумме 3,53 млрд грн двух самолетов Ан-178-100Р" , - заявили в МВД.

В ГСЧС работают над документами для проведения закупки, отмечают в МВД. Кроме того, Национальная гвардия заинтересована приобрести три самолета Ан-74Т-200А производства ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие". Это будет возможно в случае выделения дополнительных ассигнований из госбюджета, подчеркнули в МВД.

ГП "ХГАПП" - одно из двух серийных самолетостроительных предприятий Украины. Может производить самолеты Ан-74 и Ан-140. Предприятие имеет долг 3,7 млрд грн и не подлежит приватизации.

Ан-74 - легкий транспортный самолет с реактивными двигателями. Предназначен для ледовой разведки и транспортных перевозок. Может быть переоборудован в грузовой и санитарный самолет.

Ан-178 - средний транспортный самолет ГП "Антонов". Предназначен для транспортировки личного состава и грузов посадочным и парашютным способом. Максимальная нагрузка самолета - 18 тонн. С грузом в 16 тонн способен пролететь 1260 км.