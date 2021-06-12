Родители Протасевича попросили Меркель о помощи
Родители белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находящегося в заключении в Минске, попросили канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) заступиться за него и других политических заключенных в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.
Эту просьбу они выразили в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу, 12 июня.
"Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу. Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям", - сказали Наталья и Дмитрий Протасевич, обращаясь через немецких журналистов к главе правительства ФРГ.