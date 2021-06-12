Словакия не будет дополнительно заказывать у России Спутник V

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что власти страны не намерены дополнительно закупать российскую вакцину от коронавируса COVID-19, сообщает Новое время.

«Сегодня мы видим, ч﻿то количество тех, кто хотел бы пройти вакцинацию Спутником, значительно снизилось» , — заявил министр, передает издание Slovensko.

Глава МИД отметил, что на складах еще есть 200 тысяч доз российской вакцины, в то время как интерес сделать им прививку проявили порядка 6 тысяч человек.