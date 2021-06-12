Назван способ распознать рак по голосу

Британский врач Жан-Пьер Жиннон назвал способ распознать онкологическое заболевание по голосу. Об этом пишет Express, сообщает Лента.Ру.

По словам медика, на рак щитовидной железы может указывать необъяснимая хрипота. Он подчеркнул, что такое состояние нельзя игнорировать.

"Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу" , — сказал врач.

При этом Жиннон отметил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальная инфекция.

Также врач призвал обращать внимание на такие симптомы, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затрудненное или хриплое дыхание. Каждый из них может свидетельствовать о раке щитовидной железы, предупредил Жиннон.

Также трудности с проглатыванием пищи и жидкостей могут свидетельствовать об онкологическом заболевании пищевода. Однако, по словам врача, некоторые сложности в приеме твердой пищи связаны не с раком, а с механическим прохождением еды через пищевод.