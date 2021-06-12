Королева устроила прием для лидеров G7

Королева Великобритании Елизавета II встретилась с лидерами стран Группы семи, сообщает Корреспондент.

Королеву на встрече с лидерами G7 в Eden Project сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские.

Как известно, лидеры G7 собрались на саммит в британском Корнуолле.

Официальные встречи начнутся 12 июня. Большинство встреч в рамках саммита пройдет за закрытыми дверями, но по итогам саммита будет опубликовано совместное коммюнике.

В последний день саммита 13 июня ожидается пресс-конференция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.