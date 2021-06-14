Инфекционист развеял миф о возможности заразиться ВИЧ от комара

Миф о возможности человека заразиться вирусом иммунодефицита человека от укуса комара развеял главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин, сообщает Лента.Ру.

По его словам, прежде всего необходимо знать, какие есть пути инфицирования ВИЧ. Всего их три.

«При попадании крови, содержащей вирус, в кровеносное русло здорового человека в первую очередь, конечно же, речь идет… о контактах с кровью при использовании общего инструментария при совместном употреблении психоактивных веществ в немедицинских целях, иначе говоря, наркотиках», — рассказал Пронин.

Второй вариант передачи — при незащищенном половом контакте. При этом, здесь вероятность заражения зависит от осознанных рисков: чем больше сексуальных партнеров и незащищенных контактов, тем выше риск. Совместное употребление наркотиков также ведет к более рискованному поведению, по сравнению с последствиями принятия неинъекционных психоактивных веществ. Это также может повлечь за собой изменение полового поведения.

Последний способ — от матери ребенку. Однако сейчас есть отработанные методы и алгоритмы профилактики такого заболевания — вкупе с широким антиретровирусным лечением такая передача ВИЧ-инфекции сводится к минимуму и дети рождаются здоровыми, рассказал Пронин. Других путей, подчеркнул инфекционист, не существует.