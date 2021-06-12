В Украине заработали более 50 центров вакцинации

В Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве, сообщает РБК-Украина.

В центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады.

В центрах вакцинируют тех людей, которые записались через приложение "Дія".

Центры вакцинации открылись: