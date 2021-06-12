Байден готовился к встрече с Путиным на брифингах по разведке

Большая часть подготовки президента США Джо Байдена к встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным проходила во время ежедневных брифингов по разведке, сообщает Новое время.

На этих брифингах ведущей фигурой стал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс — бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера во время распада Советского Союза. Он и другие выступают за то, чтобы вернуться к сдерживанию действий России "в условиях холодной войны".

"Куда бы Путин не пошел, он должен встречать сопротивление" , — заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Журнал пишет, что Байден планирует жесткие переговоры с президентом России в Женеве. Цель состоит в том, чтобы ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон, "обуздав авантюризм Путина".

Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж.