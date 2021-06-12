51-летняя Гвен Стефани выходит замуж во второй раз

Американская певица Гвен Стефани собралась замуж. Звезда готовится связать себя узами брака с кантри-певцом Блейком Шелтоном, который сделал ей предложение в прошлом году и подарил кольцо за 500 тыс. долларов. Свадьба состоится этим летом, сообщает Сегодня.

Радостной новостью Гвен Стефани поделилась с фолловерами в Instagram. Она опубликовала красноречивый снимок с девичника, который подписала: "Она выходит замуж".

Фото: instagram.com/gwenstefani

В коротком видео, опубликованном в сторис, Гвен призналась, что чувствует себя счастливой и любимой.

Гвен Стефани готовится выйти замуж во второй раз Фото: instagram.com/gwenstefani

Гвен Стефани состоит в отношениях с Блейком Шелтоном около шести лет. Перед тем, как позвать артистку замуж, он попросил благословения у ее троих детей.

Гвен воспитывает сыновей Кингстона, Зума и Аполло от первого брака с Гэвином Россдэйлом. За него певица вышла в 2002 году.