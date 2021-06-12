Тимошенко оспорит решение ЦИК об отказе в проведении референдума

Партия "ВО "Батькивщина" намерена через суд добиваться от Центральной избирательной комиссии регистрации инициативной группы по референдуму о продаже земли, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявила лидер "Батькивщины", нардеп Юлия Тимошенко, "проголосовали марионетки в ЦИК, которые получили от высших должностных лиц государства прямую команду не допустить референдума против распродажи сельскохозяйственной земли" .

"Нам всем стало очевидно, что нет в стране никакого народовластия, нет никакого закона о референдуме, который можно провести по народной инициативе. Сославшись на формальные и сугубо надуманные причины, 10 членов ЦИК, которые представляют монобольшинство, отказали одиннадцатитысячной инициативной группе в праве организовать всенародный референдум в защиту земли" , - подчеркнула политик.

Она напомнила, что по социологическим исследованиям, проведение волеизъявления о запрете распродажи земли поддерживают более 77% украинцев. Однако власть пренебрегает мнением народа, поэтому "Батькивщина" будет продолжать борьбу.

"Незаконное решение ЦИК мы в ближайшие дни будем оспаривать в суде. Так мы проверим, состоялась ли реформа судопроизводства, может ли суд восстановить справедливость … Мы не сдадимся и не остановимся. До осени мы будем бороться в судах, а осенью будем обращаться к людям и вместе решать, что делать, когда власть действует против воли народа, против будущего государства, против национальных интересов" , - заверила лидер "Батькивщины".

11 июня ЦИК отказала в регистрации инициативной группе по подготовке референдума о продаже земли сельскохозяйственного назначения. Причинами отказа ЦИК назвала ряд нарушений в ходе создания инициативной группы, в частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды, также в списках указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи.

ЦИК также указала, что уже зарегистрировала одну инициативную группу по подготовке референдума о рынке земли, и ее формулировка вопроса по сути совпадает с тем, что хочет ставить на референдум группа "Батькивщины", поэтому последней было отказано.

"Батькивщина" намерена поставить на референдум вопрос в такой формулировке: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?"