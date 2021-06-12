Витренко прокомментировал обыски в Нафтогазе
Глава Нафтогаза Юрий Витренко во время визита в Вашингтон прокомментировал обыски в компании по делу о неуплате НДС на 2,7 млрд грн за российский газ, сообщает Корреспондент.
"С одной стороны, Государственная фискальная служба постоянно проверяет Нафтогаз. То есть, ничего удивительного в том, что происходит очередная проверка отдельных вопросов нет. С другой стороны, действительно, следующим образом (обыски - ред.) выглядит относительно необычным", - сказал он.
По его данным от подчиненных в Киеве, ГФС считает, что компания была недостаточно открытой в прошлом, не предоставляла необходимых документов и объяснений.
"На этот раз я лично обеспечу максимальную открытость, чтобы мы предоставили все необходимые документы и объяснения. Я надеюсь, таким открытым способом мы сделаем так, чтобы не было никаких проблем относительно объективного расследования этой конкретной ситуации, и в будущем чтобы не было недоверия к деятельности компании", - отметил Витренко.
Он отметил важность того, чтобы никто не мог использовать какие-то политические спекуляции вокруг Нафтогаза как оправдание, например, дальнейшего строительства Северного потока-2, или оправдание деприватизации.
По словам Витренко, важно также не допустить "затмение" украинского вопроса в отношениях с США политическими спекуляциями вокруг Нафтогаза.
Глава НАК пообещал обеспечить все необходимое для объективного расследования.