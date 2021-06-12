Как наносить воск на автомобиль своими руками

Воскование кузова – несложный процесс. В большинстве случаев автовладельцы выполняют эту операцию самостоятельно, и эксперты готовы поделиться некоторыми секретами этого несложного процесса, сообщает 24 Канал.

Если честно, технически грамотные люди должны были бы называть препараты для защиты кузова не воском, а полиролем, но не будем придираться к словам. Тем более, что технический термин “полировка” к лакокрасочному покрытию можно применять не всегда.

Воскование кузова делают для возвращения покрытию свежего вида, для защиты краски от загрязнений и кузова от коррозии

Дело в том, что восковые полироли придают машине блеск благодаря тонкой пленке, которую они создают на поверхности кузова, а собственно краску (лак) не выравнивают (или почти не выравнивают). Поэтому термин “воскование” здесь более уместен, чем “полировка”.

Самые главные для вас указания нужно искать на упаковке препарата, который вы приобрели или собираетесь приобрести. Но есть общие принципы и опыт профессионалов по автомакияжу, которые мы готовы передать вам.

Прежде всего, для всех видов воска существует несколько общих оговорок, которых следует придерживаться.

Место. Нельзя наносить воск в месте, которое освещается ярким солнцем, при температуре ниже +5 +7ºС или во влажную погоду. В первом случае воск будет мгновенно высыхать на горячем кузове, во втором – застывший воск не будет растираться по поверхности, в третьем – влага не даст препарату хорошо "зацепиться" за краску;

Нельзя наносить воск в месте, которое освещается ярким солнцем, при температуре ниже +5 +7ºС или во влажную погоду. В первом случае воск будет мгновенно высыхать на горячем кузове, во втором – застывший воск не будет растираться по поверхности, в третьем – влага не даст препарату хорошо "зацепиться" за краску; Грязь. Нельзя восковать грязную поверхность, поскольку песчинки и частицы почвы будут работать как грубый абразив, и вместо защиты кузов получает повреждения;

Нельзя восковать грязную поверхность, поскольку песчинки и частицы почвы будут работать как грубый абразив, и вместо защиты кузов получает повреждения; Ритм. Не спешите при восковании, не захватывайте сразу большую площадь, иначе нанесенный полироль будет чересчур пересыхать и его будет очень трудно растирать, особенно вручную. Продвигайтесь небольшими фрагментами поверхности примерно 40х40 см;

Большинство восков пригодны для нанесения на кузов вручную, хотя полировальной машинкой это делать быстрее

Жидкий воск

Этот вид воска удобен именно своей консистенцией: его легко распрыскать по участку поверхности кузова из распылителя, а затем через определенное время так же нетрудно растереть мягкой салфеткой. Некоторые средства следует нанести сначала на ткань (байковая пеленка, старое полотенце), а затем уже – на кузов. Не пытайтесь каждый раз поворачивать салфетку сухой стороной, так как тогда большая часть полироля будет оставаться в ней, а не на кузове.

Обычно производитель и профессионалы советуют иметь еще и вторую салфетку, чистую и абсолютно сухую, для финишного натирания поверхности. Наносить воск нужно не сразу на всю деталь кузова (капот, двери), а на небольшой фрагмент, на котором полироль лишь слегка подсохнет, а не превратится в жесткую корку.

Воск для восстановления и защиты краски может быть как жидкий, так и твердый (пастообразный). Второй создает более надежный защитный слой

Твердый воск

Отличия в применении этого средства – только в первой фазе: наносится он не из распылителя, а отдельной салфеткой или губкой. Потом надо так же дать ему подсохнуть несколько минут, и растирать до получения блеска чистой салфеткой или мягкой тряпочкой. Если случится так, что полироль пересох на кузове и вам трудно растирать эту сухую корочку, попробуйте нанести на это месте свежий воск повторно.

Принципиальных секретов относительно нанесения на автомобиль воскового полироля действительно нет, да и испортить что-то неграмотными действиями тоже очень трудно. Нужно только собственно препарат и два часа свободного времени.Поэтому очень советуем хотя бы дважды в год вощить кузов – накануне зимы и в начале лета. Это облегчит мойку, позволит избежать очагов коррозии под краской и придаст машине привлекательности.