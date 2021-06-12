Канал "Украина" отказался показывать матч сборной России

В субботу, 12 июня, на Евро-2020 состоится матч между сборными Бельгии и России. Игра начнется в 22:00, сообщает 24 Канал.

Официальными Евро-2020 в Украине "Медиа группа Украина". Туда входят каналы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Трансляцию матчей поделили так, что на канале "Украина" должны были показывать все матчи, контре начинались в 22:00. В такие попал и матч между сборными Бельгии и России.

Однако за день до трансляции матча в эфире канала "Украина" произошли изменения. Там решили не показывать матч Бельгия – Россия. Зато покажут матч Уэльс – Швейцария, который 12 июня начнется в 16:00.

Матч Бельгия – Россия будет доступен только на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Стоит отметить, что сборные Бельгии и России были в одной группе отбора на Евро-2020. И оба матча закончились более чем убедительными победами бельгийцев. В первом матче в Бельгии был зафиксирован счет 3:1. А дома россияне потерпели разгромное поражение 1:4.