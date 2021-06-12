Какие цвета в одежде и косметике старят женщин

Украинский дизайнер Андре Тан назвал типичные ошибки женщин в одежде и косметике, которые существенно добавляют им года, сообщает Обозреватель.

Так, в эксклюзивном материале модельер признался, что в первую очередь следует избегать сочетание красного и черного цветов в образе.

"Такую комбинацию не следует применять особенно женщинам за 40, поскольку сочетание черного и красного добавляет автоматически +10 лет" , – рассказывал Тан.

Следует избегать сочетание красного и черного цветов в образе. Источник: Depositphotos

Также нужно отказаться от неоновых цветов в одежде и от крупного цветочного принта, которые существенно старят.

Женщинам за 40 лет нужно отказаться от неоновых цветов в одежде и крупного принта. Источник: Depositphotos

Помимо одежды необходимо обратить внимание на косметику. Женщинам за 40 лет не следует наносить чрезмерное количество средств для макияжа. Кроме того, чтобы не состарить образ, следует выбирать натуральный маникюр и забыть об образе "женщины-кошки". Тан рекомендует делать акцент на естественности.

"Также у вас должны быть волосы естественного цвета. Если вы всю жизнь были жгучей блондинкой, тогда необходимо добавить в оттенок немного натуральности и поиграть с методом окрашивания" , – объяснял дизайнер.

Женщинам за 40 лет необходимо делать акцент на натуральности. Источник: Depositphotos

Освежить образ и омолодить себя на 10 лет, как минимум, поможет новая стрижка. Так, по словам Андре Тана, женщинам за 40 лет нужно выбирать короткие стрижки, к примеру, каре. Новый образ позволит выглядеть моложе, приоткроет шею и скроет недостатки лица.