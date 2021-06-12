Генштаб оценил год спецстатуса Украины в НАТО

Год назад Украина приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Итоги этого года подвели в Генштабе, сообщает Корреспондент.

Так, среди основных преимуществ спецстатуса там назвали:

увеличение перечня мероприятий подготовки персонала и подразделений, в том числе участие в учениях НАТО по тематике коллективной безопасности (статья 5 Североатлантического договора),

допуск к учениям по кибербезопасности,

углубление обмена информацией,

увеличение представительства в штабах и структурах НАТО на должностях, которые закрыты для других стран-партнеров.

"Дальнейшее эффективное использование статуса ЭОР будет способствовать достижению Украиной соответствующих военных критериев обретения полноправного членства в НАТО - стратегической цели нашей внешней политики" , - отметили в Генштабе.

Там отмечают, что вступление Украины в НАТО будет способствовать укреплению оборонного потенциала не только нашей страны, но и усилению Организации Североатлантического договора.