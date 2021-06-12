Пограничники обнаружили 400 ящиков сигарет среди замороженных вишен

В пункте пропуска "Порубное" сотрудники Государственной погранслужбы Украины среди замороженных вишен обнаружили 400 ящиков контрабандных сигарет, сообщает Интерфакс-Украина.

Переместить товар на грузовике пытался украинец, который направлялся в Румынию.

"Грузовик остановили сегодня утром в пункте пропуска "Порубное" сотрудники Госпогранслужбы вместе с представителями СБУ и таможенниками. Товар нашли при осуществлении углубленного досмотра грузового транспортного средства "ДАФ". По документам, водитель, гражданин Украины, перевозил "замороженную вишню" , - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Так, при проведении общего осмотра среди коробок с вишнями обнаружено около 400 ящиков с табачными изделиями.

Стоимость товара и точное количество устанавливается.