Обнаружены новые виды коронавируса у летучих мышей

Ученые Китайской академии наук и Шаньдунского университета провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и обнаружили 24 новых вида коронавируса у летучих мышей. Результаты опубликованы в журнале Cell, сообщает Лента.Ру.

Эксперты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, собранные в период с мая 2019 года по ноябрь 2020-го. В материале исследователи обнаружили более двух десятков геномов COVID-19 и выявили четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, ставшим причиной пандемии.

По словам ученых, вирусы, связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей. Эксперты подчеркнули, что летучие мыши являются отличным природным резервуаром для патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у людей.

"Кроме летучих мышей и людей, коронавирусная инфекция может заражать многих домашних и диких животных, в том числе свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей" , — говорится в публикации.

Ранее ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Дели обнаружили три мутировавших штамма коронавируса, угрожающие в том числе вакцинированным гражданам. По словам экспертов, вакцинированные пациенты заразились линией вируса B.1.617, в которую входят три штамма с многочисленными мутациями.