Приходько лежала в психбольнице и хотела сменить пол

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала несколько неизведанных фактов из ее жизни. Артистка призналась, что однажды лежала в психбольнице еще в юном возрасте, а также подумывала сменить пол, сообщает Обозреватель.

Шокирующие истории о себе Приходько поведала на своей странице в Instagram. Как оказалось, певица считала себя некрасивой и даже отвратительной. Эти мысли натолкнули ее на то, что она хотела сменить пол и быть трансгендером.

"Вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой. Я никогда не слышала от родителей о себе "красивая" или хотя бы "симпатичная". Я захотела сменить пол и думала, что мальчиком мне будет проще" , – рассказывала в фотоблоге звезда.

Также артистка поделилась фактом, который случился с ней в 16 лет. Именно в этом возрасте она попала в психбольницу после того, как ее сильно избили парни.

"В 16 лет меня избили трое парней и от последнего удара я ударилась виском об кирпич и меня забрали в психиатрическую больницу с жутким сотрясением, где в ночь от страха я сбежала из больницы" , – признавалась певица.

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