Страны G7 призывают оказаться от ДВС

Главы государств призывают отказаться от автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами в пользу экологически чистых транспортных средств, сообщает Автоцентр.

«Большая семерка» намерена выделить дополнительную финансовую помощь развивающимся странам. Эти средства будут направлены на сокращение углеродных выбросов и переход на более экологичные транспортные средства. Таким образом главы государств G7 внесут свою лепту в решение проблем по борьбе с изменениями климата. Пока четкой стратегии на этот счет нет.

Единственный обозначенный момент – сроки. По мнению «семерки», отказаться от неэкологичного транспорта должны к 2030 году. К этому моменту доля автомобилей с ДВС на рынке минимизируется, а покупателям в основном будут предлагать классические электрокары, гибриды и водородные автомобили.

Эту инициативу поддержал и президент США Джо Байден. Он верит в важность инвестиций в эту развивающуюся отрасль. В дальнейшем она позволит бороться с изменениями климата. Стоит отметить, что, в отличие от других стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), США не спешат заявлять о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.