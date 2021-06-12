В Великобритании выявили оспу обезьян

В Великобритании выявили 3 случая оспы обезьян. Оспа может передаваться человеку от животных. Выявленные случаи этого вирусного заболевания очень похожи по клиническим признакам на натуральную оспу, однако не такие опасные, сообщает 24 Канал.

Работники здравоохранения Великобритании подтвердили 2 случая в северном Уэльсе и один в Ливерпуле на северо-западе Англии.

Обычно оспа обезьян встречается в отдаленных районах центральной и западной Африки, около тропических лесов.

К счастью, летальных случаев от оспы обезьян в Великобритании еще не фиксировали.

Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, которые наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные.

Вирус оспы обезьян схож с натуральной оспой человека – болезнью, которая была полностью побеждена в 1980 году. Хотя оспа обезьян и протекает гораздо легче, она может привести к летальному исходу.

Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предыдущая вакцинация от натуральной оспы является высокоэффективной профилактикой оспы обезьян.