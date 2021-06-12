Шестикратный чемпион мира из Беларуси умер в России

Шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский скончался на 59-м году жизни. Причины смерти спортсмена не уточняются, сообщает Обозреватель.

Прощание и похороны состоятся в понедельник, 14 июня.

"По нашим сведениям, Железовский скончался сегодня в 07:15. Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта. " , — отметила Барышева.

Железовский родился в Орше в 1963 году. В 1984 году окончил окончил Белорусский институт физической культуры (1984). За свою карьеру пять раз выигрывал чемпионат Советского Союза. Шесть раз завоевывал золото на чемпионатах мира в спринтерском многоборье.

Игорь Железовский. Источник: Газета.ру

В послужном списке Игоря Николаевич бронзовая медаль Олимпиады-88 в в Калгари на дистанции 1000 метров. В 1994 году Железовский, представляя Беларусь, на этой же дистанции взял "серебро" Олимпиады в Лиллехаммере.