Канада отказалась прививать население вакциной Johnson & Johnson

В Канаде отказались прививать население вакциной Johnson & Johnson. В результате 300 000 доз, закупленных в апреле, просто выбросят, сообщает РБК-Украина.

Причиной отказа от вакцины назвали опасения по поводу производства вакцины в американской лаборатории.

"Из-за озабоченности по поводу лекарственного вещества, разработанного на предприятии Emerging BioSolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, Министерство здравоохранения Канады не будет распространять полученные инвентарные запасы в целях защиты здоровья и безопасности канадцев и канадских женщин" , - заявили в Министерстве здравоохранения.

Там утверждают, что вакцина была "загрязнена компонентами другой вакцины" во время производства, и после исследования флаконов Министерство здравоохранения Канады не смогло сделать вывод, что они соответствуют канадским стандартам. Также там заявили, что делегация проинспектирует завод в Мэриленде об инциденте этим летом, и Канада не примет до этого момента никаких новых поставок вакцин с этого завода.

Также известно, что органы здравоохранения США объявили о необходимости выбросить несколько партий вакцин Johnson & Johnson, произведенных на этом заводе в Балтиморе.

Добавим, что кроме вакцины Johnson & Johnson в Канаде используют вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом в стране уже 64% населения вакцинированы одной дозой, что является одним из лучших показателей в мире.