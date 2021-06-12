Вакарчук разошелся со своей женой

Вакарчук разошелся со своей женой

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сообщил, что разводится со своей супругой Лялей Фонаревой. Супруги решили разойтись после более чем 20 лет "счастливой и насыщеной радостью жизни, сообщает Телеграф.

Об этом певец поделился на своей официальной странице в Facebook.

"Я очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Пишу его, прежде всего, для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств. Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенного радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашей с Лялей личным делом.
Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более двадцати лет, мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все. Жизнь продолжается. Я надеюсь, что оно подарит каждому из нас достаточно счастливых моментов", - написал Вакарчук в посте.
Screenshot_2_2.jpg

Музыкант не любит делиться подробностями личной жизни. Известно, что Лиля Фонарева является стилистом. С возлюбленной Вакарчук воспитывает ее дочь Диану от первого брака.

Новости

analytics