Зеленский утвердил стратегию развития правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231 "О стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы". Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия, сообщает РБК-Украина.

В документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

Одним из направлений стратегии является улучшение доступа к правосудию. Планируется провести аудит системы местных судов - будут определять проблемы и недостатки.

Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда.

Кроме того, в стратегии определена необходимость эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, речь идет о постоянных помещениях, которые будут соответствовать строительным нормам и стандартам безопасности.

Одной из целей стратегии станет то, что формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет проходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Также в документе говорится о развитие органов прокуратуры и совершенствование института адвокатуры.

Конституционный суд

Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного суда Украины и соблюдения ими стандартов профессиональной этики.

Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добродетель и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов.

Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и другого давления при принятии решений и выводов.