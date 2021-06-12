Белорусские беженцы устроили протесты на границе с Литвой

В Литве сообщают о напряженной ситуации на границе с Беларусью. Белорусские беженцы разбили лагерь и устроили протесты, сообщает РБК-Украина.

В Литве утверждают, что белорусские протестующие разбили лагерь недалеко от границы с литовским Мединкаем. Их цель - заблокировать коммерческое сообщение с Беларусью, оказать давление на режим Лукашенко, привлечь внимание к тому, что репрессии в Беларуси продолжаются.

Однако литовским властям пришлось прервать незапланированную акцию на своей границе по нескольким причинам. Разрешение на проведение акции протеста по блокированию дороги было подано на 14 июня, но белорусы устроили ее раньше времени.

Сейчас в лагере протеста с палатками, флагами и антилукашенковской агитацией по-прежнему находятся несколько десятков активистов.

Незаконная миграция белорусов в Литву ускорилась после того, как Александр Лукашенко пригрозил отправить "наркотики и мигрантов" через границу.

Литовские депутаты утверждают, что до 300 нелегальных мигрантов могут отправиться в страну уже в ближайшую неделю, поэтому не исключают строительство лагеря для беженцев.