Дайвер побывал в пасти кита и выжил (фото)

56-летний дайвер и ловец лобстеров из Массачусетса Майкл Паккард побывал в пасти кита и выжил, животное попросту его выплюнуло. В результате мужчина получил небольшие травмы, сообщает УНИАН.

Об этом пишет местное издание Cape Cod Times﻿.

Инцидент произошел 11 июня.

По словам Паккарда, он вместе с напарником отправился на лодке на пляж Херринг Ков в Массачусетсе. Когда он спрыгнул в воду в дайверском снаряжении, то почувствовал сильный толчок, после чего все вокруг потемнело

Сначала мужчина подумал, что на него напала белая акула, поэтому потрогал все вокруг себя, но не почувствовал зубов. Тогда он понял, что оказался в пасти кита и подумал: «О боже, он меня проглотит. Ну, все. Я умру».

"Неожиданно кит поплыл к поверхности воды, выплыл и начал трясти головой. Меня подбросило в воздух, я упал в воду. Я просто плавал... Не мог поверить", – отметил Паккард .

Напарник помог ему вернуться в лодку.