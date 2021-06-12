Ломаченко - Накатани: прогноз букмекеров на бой

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко в Лас-Вегасе проведет бой против японца Масайоши Накатани. Поединок пройдет в ночь с 26 на 27 июня по Киеву, сообщает УНИАН.

По мнению букмекеров, Ломаченко является безговорочным фаворитом этого боя.

Так, на победу украинского боксера дается коэффициент 1,05. В то же время на Накатани можно сделать ставку с коэффициентом 8,00.

Ничья традиционно считается наименее вероятным исходом - на нее выставлен коэффициент 21,00.

Ломаченко - Накатани: перед боем