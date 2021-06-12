Еще одна сборная не будет преклонять колено перед матчами Евро-2020

Сборная Хорватии не будет преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами Евро-2020, который стартовал 11 июня, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал капитан хорватской сборной Лука Модрич, передает BBC﻿.

"Наша позиция такова: мы не будем вставать на колено. Никакой особой причины для такого решения нет. Но мы обсудили это внутри команды и решили не вставать на колено. Это не значит, что мы за расизм или поддерживаем дискриминацию в футболе", - сказал Модрич .

"Естественно, мы не поддерживаем эти явления, но мы не считаем, что такой жест помогает решить вопрос. Есть много других способов борьбы с расизмом. Так что Хорватия не будет вставать на колено" , - добавил он.

Ранее в сборной Шотландии также отказались вставать на колено перед матчами Евро-2020.

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