Еще одна сборная не будет преклонять колено перед матчами Евро-2020
Сборная Хорватии не будет преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами Евро-2020, который стартовал 11 июня, сообщает УНИАН.
Об этом рассказал капитан хорватской сборной Лука Модрич, передает BBC.
"Наша позиция такова: мы не будем вставать на колено. Никакой особой причины для такого решения нет. Но мы обсудили это внутри команды и решили не вставать на колено. Это не значит, что мы за расизм или поддерживаем дискриминацию в футболе", - сказал Модрич.
"Естественно, мы не поддерживаем эти явления, но мы не считаем, что такой жест помогает решить вопрос. Есть много других способов борьбы с расизмом. Так что Хорватия не будет вставать на колено", - добавил он.
Ранее в сборной Шотландии также отказались вставать на колено перед матчами Евро-2020.
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
- Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
- Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны заполняются не на 100%.
- Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
- В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
- Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.