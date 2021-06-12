В США назвали самые проблемные авто на вторичном рынке

Американское издание Consumer Reports провело масштабное исследование на тему надежности авто: а именно, составило список машин, владельцы которых чаще других «попадают» на дорогостоящий ремонт, сообщает АвтоПортал.

Самые проблемные автомобили

Под дорогостоящим ремонтом заокеанские коллеги имеют в виду три проблемы. Первая из них – это выход из строя двигатель (вплоть до капиталки), вторая – пробитая прокладка головки блока цилиндров, третья – поломка коробки передач (АКПП).

Устранение неисправностей, связанных с этими агрегатами, стоят больших денег, что для многих автомобилистов не является секретом. Однако в Consumer Reports приводят конкретные цифры – для лучшего понимания возможных «масштабов трагедии». Так, как рассказал экспертам владелец кроссовера Nissan Murano 2013 года, ремонт АКПП обошелся ему в 5 000 долларов. А, например, обладатель BMW X1 2014 года заплатил сервису за ремонт пробитой ГБЦ колоссальные 7 500 долларов! В Украине, к слову, устранение этих неисправностей также зачастую обходятся не в гривнах, а долларах.

Конечно, подобного рода поломки могут случиться с любым автомобилем, так как на них влияет множество факторов, включая условия эксплуатации и уход за «железной лошадкой». Однако в Consumer Reports подчеркивают, что всё же существуют модели, которые при определенном возрасте и пробеге ломаются чаще других. Таковыми оказались результаты их мониторинга.

Что немаловажно, для каждого такого проблемного авто в Consumer Reports предлагают альтернативу – причем не одну, а несколько машин.

Автомобили, у которых чаще других «летит» двигатель

Kia Optima 2014 года (4 цил.)

Типичный пробег выхода из строя: 155-205 тыс. км

Альтернатива: Honda Accord 2013-2015, Mazda6 2014-2015.

Kia Sorento 2012-2013 годов (4 цил.)

Типичный пробег выхода из строя: 111-174 тыс. км

Альтернатива: Toyota Highlander 2012-2015, Toyota 4Runner 2012-2015.

Hyundai Santa Fe 2012-2013 годов

Типичный пробег выхода из строя: 156-190 тыс. км

Альтернатива: Toyota Highlander 2012-2015, Toyota 4Runner 2012-2015.

Hyundai Sonata 2011-2014 годов

Типичный пробег выхода из строя: 116-229 тыс. км

Альтернатива: Toyota Camry 2011-2013, Honda Accord 2011-2013.

Subaru Forester 2012 года

Типичный пробег выхода из строя: 130-208 тыс. км

Альтернатива: Honda CR-V 2011-2014, Toyota RAV4 2011-2014, Мазда CX-5 2013-2014.

Hyundai Santa Fe Sport 2013-2014 годов

Типичный пробег выхода из строя: 119-163 тыс. км

Альтернатива: Mazda CX-5 2013-2014, Honda CR-V 2011-2014, Toyota RAV4 2011-2014.

Audi A4 2011 года

Типичный пробег выхода из строя: 100-132 тыс. км.

Альтернатива: Infiniti G 2011-2013.

Chevrolet Equinox / GMC Terrain 2011-2012 годов

Типичный пробег выхода из строя: 139-200 тыс. км.

Альтернатива: Toyota RAV4 2011-2014, Mazda CX-5 2013-2014, Honda CR-V 2011-2014.

Ford Mustang 2015 года (4 цил.)

Типичный пробег выхода из строя: 122-137 тыс. км

Альтернатива: BMW 2-Серии 2015-2016, Mazda MX-5 Miata 2015-2016.

BMW X3 2013 года

Типичный пробег выхода из строя: 134-150 тыс. км

Альтернатива: Acura RDX 2014-2016.

Volvo XC60 2015 года

Типичный пробег выхода из строя: 97-138 тыс. км

Альтернатива: Acura RDX 2014-2016.

Автомобили, у которых чаще других пробивают прокладку ГБЦ

Chevrolet Cruze 2011 года

Типичный пробег выхода из строя: 172-203 тыс. км

Альтернатива: Honda Civic 2011-2013, Mazda3 2012 и 2013, Toyota Corolla 2011-2013.

BMW 3-Series 2011 года

Типичный пробег выхода из строя: 116-197 тыс. км

Альтернатива: Infiniti G 2011-2013.

BMW X1 2014 года

Типичный пробег выхода из строя: 122-132 тыс. км

Альтернатива: Acura RDX 2013-2014.

Buick Lucerne 2011 года

Типичный пробег выхода из строя: 163-261 тыс. км

Альтернатива: Toyota Avalon 2011-2013

Subaru Impreza 2011 года

Типичный пробег выхода из строя: 137-175 тыс. км

Альтернатива: Toyota Corolla 2011-2013, Honda Civic 2011-2013, Mazda3 2011-2013.

BMW 5-Серии 2012 года

Типичный пробег выхода из строя: 148-158 тыс. км

Альтернатива: Infiniti M2011-2012, Lexus ES 2011-2013, Lexus GS 2013-2014.

BMW X3 2012 года

Типичный пробег выхода из строя: 122-124 тыс. км

Альтернатива: Acura RDX 2011-2013, Lexus NX 2015-2016.

Mini Cooper / Mini Clubman 2013 года

Типичный пробег выхода из строя: 122-143 тыс. км

Альтернатива: Mazda3 2012-2015, Honda Civic 2011- 2015.

Buick Encore 2015 года

Типичный пробег выхода из строя: около 120 тыс. км

Альтернатива: Lexus NX 2015-2016.

Автомобили, у которых чаще всего ломается АКПП

Nissan Sentra 2012-2013, 2015 годов

Типичный пробег выхода из строя: 124-198 тыс. км

Альтернатива: Honda Civic 2011-2015, Toyota Corolla 2011-2015, Mazda3 2013-2015.

Nissan Pathfinder 2013-2014 годов

Типичный пробег выхода из строя: 93-174 тыс. км

Альтернатива: Toyota Highlander 2012-2016.

Ford Focus 2012-2017 годов

Типичный пробег выхода из строя: 50-97 тыс. км

Альтернатива: Mazda3 2013-2015, Honda Civic 2012-2015.

Kia Forte 2019 года

Типичный пробег выхода из строя: 19-37 тыс. км

Альтернатива: Toyota Corolla 2017-2018; 2020, Kia Soul 2017-2019.

Nissan Murano 2011, 2013 годов

Типичный пробег выхода из строя: 135-192 тыс. км

Альтернатива: Ford Edge 2015, Toyota Highlander 2012-2016.

Ford Fiesta 2011, 2014 года

Типичный пробег выхода из строя: 185-233 тыс. км

Альтернатива: Honda Fit 2011–2013, Hyundai Accent 2012–2013.

Infiniti QX60 2014 года

Типичный пробег выхода из строя: 148-153 тыс. км

Альтернатива: Lexus RX 2012-2016.

Nissan Rogue 2011-2012 годов

Типичный пробег выхода из строя: 151-242 тыс. км

Альтернатива: Honda CR-V 2011-2013, Toyota RAV4 2011.

Nissan Altima 2016 года

Типичный пробег выхода из строя: 68-124 тыс. км

Альтернатива: Volkswagen Passat 2016-2017, Toyota Camry 2015-2017.

Chevrolet Traverse 2013 года

Типичный пробег выхода из строя: 177-217 тыс. км

Альтернатива: нет.