Представлен новый Lexus NX второго поколения. Популярный кроссовер Лексус поступит в продажу с осени, причем сразу в бензиновых и гибридных версиях, сообщает АвтоПортал.

Lexus NX 2022 переехал на платформу TNGA, как и его собрат Toyota RAV4. Авто подрос до 4660 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1650 мм в высоту, а его колесная база выросла до 2690 мм. Масса при этом снижена на 90 кг.

Дизайн Lexus NX 2022 остается знакомым – с покатой крышей, раскосыми диодными фарами и огромной веретенообразной решеткой радиатора. Версия F-Sport традиционно выглядит агрессивнее и получила 20-дюймовые диски.

В салоне появились виртуальная приборка и огромный тачскрин (с диагональю 9,8 либо 14 дюймов), есть теперь и проекция на лобовое стекло. В F-Sport установлены спортивные кресла и руль.

Базовая комплектация Lexus NX пополнилась подогревом сидений, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения, контролем разметки и дорожных знаков. Среди опций теперь есть беспроводная зарядка для смартфона и контроль проезда перекрестков (он сигнализирует о встречных авто при левом повороте или пешеходах на переходе).

Начальный Lexus NX 2022 получил 2,5-литровый 206-сильный двигатель от того же RAV4, а вот 2,4-литровый 275-сильный турбомотор – полностью новый. С ним кроссовер Лексус стартует до сотни за 6,8 с.

Также предложат гибриды Lexus NX с 2,5-литровой четверкой и парой электромоторов. Стандартный параллельный гибрид развивает 240 л. с., а подзаряжаемый – 306 л. с. (как в Toyota RAV4 Plug-In). В последнем случае разгон до сотни занимает около 6 с и можно проехать 58 км в электрическом режиме.

Бензиновые версии получили 8-ступенчатую АКПП, а гибриды – вариатор. Привод может быть передним или полным. В F-Sport предусмотрены адаптивные амортизаторы.