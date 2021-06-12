Украина меняет тактику по сближению с НАТО

Украина от просьб предоставить План действий по членству в НАТО перешла к требованиям, так как за 13 лет после Бухарестского саммита Альянс не выполнил свое обещание о ПДЧ для Украины, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Тактика изменилась по одной простой причине. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение, где написано: "Украина и Грузия будут членами НАТО, поручаем министрам МИД стран-членов НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине и Грузии ПДЧ". С 2008 года для выполнения этого решения НАТО не сделало ничего от слова вообще.

Прошло 13 лет, за которые очень углубилось взаимодействие с НАТО. НАТО оказывало и оказывает принципиальную поддержку в борьбе с российской агрессией. Мы ценим эту поддержку. Но именно в вопросе ПДЧ за 13 лет ноль действий" , - сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинское государство "имеет полное право задать вопрос: может пора хотя бы сдвинуть с места?".

"Мы же не говорим: немедленно, завтра возьмите нас в НАТО. Между предоставлением ПДЧ и членством в НАТО есть неопределенный период времени. Мы говорим: дайте политический сигнал, выполните собственное обещание, данное нам 13 лет назад. Тем более что за это время прогресс в реформировании ВСУ, в реформах очень весомый.