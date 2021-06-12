Toyota показала возможности нового Land Cruiser 300

9 июня, компания Toyota представила новый Land Cruiser 300. Теперь же производитель выпустил ролик, в котором продемонстрировал внедорожные способности модели, сообщает АвтоПортал.

Вопреки современной тенденции делать из внедорожников кроссоверные машины, Тойота пошла по другому пути – она, наоборот, усилили офф-роуд качества модели. И дело не только в том, что новый LC 300 сохранил рамную конструкцию: автомобиль дополнительно усилили «бездорожными агрегатами» и специальными электронными помощниками.

В частности, в дополнение к редуктору-усилителю крутящего момента и двум дифференциалам – центральному и заднему –, которые также были у 200-й серии, новый LC 300 получил еще один, передний дифференциал. Иными словами, новый внедорожник оснастили постоянным полным приводом, для которого как раз обязательно наличие сразу трех дифференциалов – двух межколесных и одного межосевого.

Кроме того, автомобиль получил два новых режима езды за пределами дорог – Auto и «Глубокий снег» (в рамках пакета Multi-Terrain Select), электронный помощник движения по бездорожью Multi-Terrain Monitor с функцией 3D-проекции пространства под днищем машины, а также систему Crawl Control, которая поддерживает постоянную скорость на бездорожье.

Наконец, еще одна фишка «трёхсотки» – способность преодолевать брод глубиной до 0,7 м.