Шмыгаль отчитался о завершении "карантинных" выплат

На этой неделе (7-11 июня) полностью завершены выплаты "карантинных" 8 тысяч гривен, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в Facebook﻿ премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что это уже второй раз за последние полгода Правительство запустило программу прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу усиления карантина.

"Только по этим программам прямых выплат общая сумма составила фактически 6.5 млрд грн" , — написал Шмыгаль.

Как сообщалось, программа "карантинных" выплатам ФОПам была доступна для всех областей, попавших в "красную" зону.