Bild назвала истинную причину запрета "Героям слава!"

Основной причиной запрета от Европейского футбольного союза лозунга "Героям слава!" на форме сборной Украины является давление со стороны главного спонсора УЕФА – компании "Газпром, сообщает Обозреватель.

Немецкая таблоид-газета Bild﻿ утверждает, что многомиллионный контракт, который был подписан всего три недели назад, позволяет россиянам диктовать свои условия.

После запроса Bild УЕФА не захотел раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом.

"Контракты не являются публичными из-за соглашений о конфиденциальности" , – сказал представитель УЕФА в интервью Bild.

Но инсайдеры издания предполагают финансовое вливание не менее чем на 50 миллионов евро.

Во вторник Российский футбольный союз (РФС) пожаловался в УЕФА на текст "Слава Украине!" – "Героям слава!", нанесенный на форме сборной Украины. Вскоре после этого УЕФА призвал нашу страну изменить экипировку, несмотря на то, что раньше с ней не было никаких проблем.

В пользу этой теории играет и тот факт, что глава РФС Александр Дюков, который является генеральным директором российской нефтяной компании "Газпром нефть" (дочерней компании "Газпрома"), в апреле был избран членом исполкома УЕФА.

Александр Дюков

Как сообщалось, кроме лозунгов, россиянам не понравилось то, что Украина изобразила на форме карту с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.