На границе Украины с Беларусью проходят акции протеста против белорусского режима. Акции немногочисленны, их устроили на пунктах пропуска "Новые Яриловичи" и "Доманово, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Возле двух пунктов пропуска на границе с Беларусью находятся незначительные группы людей - на пункте пропуска "Новые Яриловичи" около 40 человек и "Доманово" около 10 человек. Они выражают протест против белорусского режима, ведут себя они мирно, никаких провокаций не осуществляют и движение транспорта не блокируют" , - отметил Демченко.

По его словам, по разным каналам распространялись призывы к гражданам Беларуси в Украине выходить на поддержку своей страны, в том числе с возможным перекрытием дорог.

"Нами было организовано сотрудничество с сотрудниками полиции. На данный момент участники акции не создают преград для движения, ведут себя они мирно" , - добавил Демченко.

Он также выразил надежду, что они не будут пытаться перекрыть движение, поскольку в таком случае сотрудники полиции могут привлечь их к ответственности.

Отметим, акции организовало белорусское движение "Народное антикризисное управление", которое координирует оппозиционер Павел Латушко.

Участники акции требуют от Евросоюза ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима Александра Лукашенко. А от нелегитимного президента - вернуть белорусам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности, против пособников Александра Лукашенко.