Обидчица Свитолиной выиграла Ролан Гаррос-2021

На "Ролан Гаррос-2021" состоялся женский финал, в котором встречались чешка Барбара Крейчикова и россиянка Анастасия Павлюченкова, сообщает УНИАН.

Победительницей турнира стала Крейчикова.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Чешская теннисистка одержала победу в трех сетах - 6:2, 2:6, 6:4.

фото REUTERS

фото REUTERS

Напомним, в третьем раунде "Ролан Гаррос" Крейчикова, которая на данный момент занимает 33-е место в рейтинге WTA, сенсационно выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.

Крейчикова - Павлюченкова: итоги финала