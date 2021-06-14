Оригинальные вещи, которые точно должны быть в вашей ванной комнате

Большинство из нас обожает принимать ванну и всегда старается максимально получать удовольствие во время этого процесса. Но для того, что в этой комнате было приятно не только мыться, но и чистить зубы или делать другие гигиенические процедуры, нужно иметь определенные вещи, сообщает 24 Канал.

В нашей подборке уникальные предметы для ванной, которые помогут создать уют в этой комнате, облегчить процесс многих гигиенических процедур и подарить позитивное настроение и взрослым, и детям.

1. Водостойкие присоски с лампочками вместо свечей

2. Музыкальная колонка в ванну

3. Магнитные держатели для различных средств по уходу

4. Оригинальный коврик из мха

5. Уникальная шторка в ванну

6. Подставка для бритья ног

7. Карман для гаджетов

8. Водостойкий блокнот

9. Водонепроницаемые часы для душа