13 июня: праздники, приметы и что нельзя делать
13 июня отмечается праздник Еремей Распрягальник. День ангела в этот день отмечают: Борис, Кристина, Николай, Роман, Филипп, сообщает Обозреватель.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 13 июня, читайте в материале
Еремей Распрягальник
Православная церковь 13 июня почитает память апостола Еремея Команского. В народе святой получил прозвище "Распрягальник". Такое название народного праздника связано, по всей видимости, с тем, что по окончании посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть, другими словами, лошадей распрягали.
Так, 13 июня лошадям оказывали особенное внимание. Животных кормили вкусностями и купали. Также запрещалось в этот день запрягать лошадей, иначе они могут заболеть.
Народные приметы на 13 июня
- Сильная роса выпала с утра – к солнечному дню, а вот если она быстро высохла – стоит готовиться к дождю.
- Утром туман стоит – к грибному лету.
- Вечером нет росы – 14 июня будет дождь.
- Чем больше вечером росы, тем жарче будет на следующий день.
- Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.
- Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.
- Ночь теплая – будет хороший урожай овощей.
Что нельзя делать 13 июня
С этим днем не связано никаких запретов и суеверий, кроме того, что нельзя в этот день запрягать лошадей для работы в поле.